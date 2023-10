Fed, Bowman: potrebbe essere necessario aumentare ulteriormente i tassi

(Teleborsa) - "Abbiamo assistito ad alcuni progressi nella riduzione dell'inflazione. Tuttavia, l'inflazione rimane ben al di sopra dell'obiettivo del 2% del FOMC. La spesa interna è proseguita a un ritmo sostenuto e il mercato del lavoro resta teso. Ciò suggerisce cheper qualche tempo per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del FOMC". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento a Marrakech (Marocco)."Nell'affrontare le sfide legate alla stabilità dei prezzi, le banche centrali si sono confrontate anche con, alcuni dei quali legati ai movimenti considerevoli dei tassi di interesse in un contesto caratterizzato da un'inflazione persistente ed elevata", ha spiegato Bowman."La recente esperienza ha inoltre evidenziato come leper la stabilità finanziaria, ad esempio attraverso una maggiore volatilità dei mercati finanziari o, più indirettamente, attraverso i loro possibili effetti sull'attività economica e sull’inflazione", ha aggiunto.