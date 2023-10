GSK raggiunge accordo confidenziale nella causa Zantac in California

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha comunicato di averdepositato presso il tribunale statale della California. Il caso, il cui processo avrebbe dovuto iniziare il 13 novembre 2023, sarà archiviato.La società ha inoltreriguardanti il cancro al seno in California. GSK verrà esclusa da questi casi, rimuovendo tutte le relative udienze preliminari per la società.Gli accordi "riflettono il desiderio della società di- si legge in una nota - GSK non ammette alcuna responsabilità negli accordi e continuerà a difendersi vigorosamente sulla base dei fatti e della scienza in tutti gli altri casi Zantac".