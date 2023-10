Humana, titolo debole dopo uscita CEO Bruce Broussard

Humana

società che offre servizi di assicurazione sanitaria

S&P-500

(Teleborsa) - Dimesso il titoloche mostra una variazione percentuale negativa dell'1,15% rispetto alla seduta precedente.Il gruppo dell'assicurazione sanitaria ha annunciato l'uscita del CEO Bruce Broussard che avverrà nella seconda metà del prossimo anno. Broussard lascerà la carica di chief executive che ricopre dal 2013 e sarà sostituito da Jim Rechtin, attuale chief executive di Envision Healthcare.A gennaio 2024, Rechtin assumerà il ruolo di chief operating officer di Humana, per, poi, successivamente prendere il posto di Broussard.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 497,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 491,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 503,1.