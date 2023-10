IMMSI, riassetto della controllante. Omniaholding continua a detenere il 53,4%

Immsi

Piaggio

(Teleborsa) -, che controlla direttamente e indirettamente per il tramite di Omniainvest la holding quotata, ha reso noto che il CdA diha approvato un, che sarà sottoposto all'assemblea straordinaria dei soci. Omniainvest è attualmente partecipata da Omniaholding (83,9%), RFM & Partners (9,8%, riconducibile a Ruggero Magnoni, consigliere di amministrazione di Immsi) e Zunitas (6,3%, riconducibile alla famiglia Zanetti, il cui componente Carlo Zanetti è consigliere di amministrazione di).Tra gli: una quota delle azioni Immsi detenute da Omniainvest, rappresentative del 3,9% del capitale, sarà assegnato a una società di nuova costituzione interamente controllata da RFM & Partners; una quota delle azioni Immsi detenute da Omniainvest, rappresentative del 2,5% del capitale, sarà assegnato a una società di nuova costituzione interamente controllata da Zunitas; Omniaholding controllerà il 100% di Omniainvest.A esito della scissione,, come oggi, in trasparenza, il