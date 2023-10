Iren si rafforza nell'economia circolare con impianto recupero pannelli solari

Gruppo Iren

(Teleborsa) -, tramite la controllata Iren Ambiente Toscana, ha perfezionato, attiva nell’economia circolare, la cui quota residua è detenuta da, già socio di Semia Green ed in cui il Gruppo Iren è presente con una partecipazione del 40%.L’ingresso nel capitale della società toscana permetterà di proseguire le, attiva nellda discarica, e di realizzare un iin provincia di Siena entro la fine del 2024- L'impianto potrà trattare, a regime, fino a 5mila tonnellate/anno di pannelli ottenendo il riciclo del 98% della composizione del pannello.L’operazione consolida la presenza del Gruppo Iren in Toscana, dove il Gruppo gestisce 10 impianti del ciclo integrato dei rifiuti: 5 in provincia di Siena, 3 in provincia di Grosseto e 2 in provincia di Arezzo."Questa operazione contribuisce ad accrescere ulteriormente l’operatività del Gruppo in Toscana e permetterà di sviluppare iniziative impiantistiche rilevanti sul territorio, in sinergia con il socio pubblico e gli stakeholder locali, a partire dall’innovativo impianto per il riciclo dei pannelli fotovoltaici che realizzeremo nel 2024", ha dichiarato il, parlando di "un investimento strategico, che contribuirà in maniera rilevante alla sostenibilità di un settore fondamentale per la transizione energetica del Paese, anche grazie al recupero di materiali preziosi e materie prime critiche dai pannelli".