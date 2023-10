La insurtech ViteSicure chiude un bridge round da 2 milioni di euro

Digital Magics

(Teleborsa) -, l'insurtech italiana nata nel 2020 e specializzata nel settore vita protezione, ha, sottoscritti dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR insieme ad Apside (la joint jenture nata tra Intesa Sanpaolo e), ad alcuni business angels e alla quasi totalità dei soci esistenti, tra cui Reale Mutua Assicurazioni, che hanno confermato la propria fiducia nella visione della società.viteSicure, che ha come proprio target di riferimento i millennials, intende, rendendola sostenibile, self-service e istantanea.I fondi raccolti in questo round saranno utilizzati per accelerare il percorso di crescita della società, attraverso(soprattutto in ambito AI) e l'sotto-assicurato ad alto potenziale di sviluppo, si legge in una nota.Il round appena chiuso anticipa un successivoda parte dell'azienda,"In un momento storico caratterizzato da una generale diminuzione degli investimenti nel settore, in particolare nell'ambito insurtech, la fiducia dimostrata dai nostri investitori è la conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione, con metriche che mostrano non solo la crescita ma anche la", ha commentato l'