Lettere compliance pagamenti elettronici, Commercialisti: quelle errate saranno annullate

(Teleborsa) - Ilha fatto sapere di aver ricevuto numeroseda parte dei propri iscritti relative all’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di lettere diper anomalie tra corrispettivi dichiarati e pagamenti elettronici ricevuti che non risultano corrette in quanto i dati delle transazioni elettroniche sono, in alcuni casi, duplicati. Nell’ambito della consueta interlocuzione tra il Consiglio Nazionale e i vertici dell’è emerso che quanto segnalato è dovuto all’erroneo invio dei dati dei pagamenti elettronici da parte di alcuni operatori finanziari.All’esito di tali interlocuzioni, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa in data odierna, ha precisato che, qualora ricorra la casistica, nei prossimi giorni invierà aiuna comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che risultano errate.