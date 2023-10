Logitalia, green loan per 145 milioni da Crédit Agricole e ING

Crédit Agricole

ING

(Teleborsa) -CIB Milan branch eItalia hanno agito come Mandated Lead Arrangers, Underwriters, Bookrunners, e Sustainability Coordinators in un, il fondo italiano di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso detenuto dal fondo di investimento immobiliare paneuropeo Logistics e gestito da AEW.Il prestito è volto alcomposto da 13 immobili ubicati in primari poli logistici del Nord e Centro Italia, di cui 3 in fase di costruzione secondo i più elevati standard di efficienza energetica, si legge in una nota.Grazie alle caratteristiche di sostenibilità della maggior parte degli immobili, il finanziamento è stato strutturato secondo idalla Loan Market Association.È stata inserita unache prevede la possibile trasformazione del finanziamento in un, previa l'identificazione di KPI che il fondo dovrà centrare così da migliorare ulteriormente le caratteristiche ESG dell'operazione.