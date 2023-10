Manovra in CdM lunedì assieme a Dpc e decreto fiscale

(Teleborsa) - I16 ottobre dovrebbe esaminare il(Dpc) da inviare a Bruxelles, lae ilcollegato alla manovra. E' quanto confermano fonti di palazzo Chigi, secondo cui sono state inserite nel decreto fiscale anche norme per l'avvio dellaa partire dal 1° gennaio 2024, dopo il via libera dell'OCSE al Framework.Frattanto,, a maggioranza assoluta, la risoluzione presentata dalla maggioranza allo, rispettivamente con 224 sì su 127 no e con 111 sì su 69 no. Via libera del Parlamento anche alla risoluzione della maggioranza con cui si dà il via libera allaNella risoluzione si legge che ila varare una Manovra contenente, con particolare riguardo a quelle numerose e di; il taglio alnel 2024 sul lavoro e l’attuazione della; risorse per proseguire con il percorso avviato di rinnovo dei, con particolare riferimento al comparto sanitario".Oggi, l'agenzia di ratingha commentato le nuove, sottolineando che rappresentano "unrispetto agli obiettivi precedenti". L'agenzia infatti aveva già previsto un 5,2% del PIL nel 2023 e 4,2% nel 2024, vicino ai nuovi obiettivi del governo che sono stati rivisti al rialzo di 0,8 punti percentuali e 0,7 punti percentuali rispetto alla stima di maggio. Quanto al debito pubblico, l'agenzia prevede un calo inferiore rispetto alla stima di maggio: si attende ora una riduzione del rapporto debito/PIL di 1,3 punti al 140,3% quest’anno (da -2,2 punti previsti nella revisione di maggio) ed una stabilizzazione del debito al 140% del PIL entro la fine del 2025."Il sostegno pubblico al governo Meloni ha retto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile rispetto a molte amministrazioni precedenti", spiega Fitch, parlando di unae disul rispetto delle regole fiscali europee., ha commentato il Ministro dell'Economiaa margine dell'approvazione della Nadef in Senato. "Quando leggeranno la legge di bilancio - ha sottolineato - capiranno che abbiamo fatto., a parte le spese per l'Ucraina e le altre cose che non dipendono da noi,". Giogetti ha poi agguinto "il direttore del FMI fa un mestiere diverso rispetto al politico", in quanto "io ho a che fare con il Parlamento e con le famiglie che, specialmente quelle a reddito basso, stanno soffrendo e non posso ignorarlo".