OCSE, G20: pubblicata la bozza di Convenzione su global minimum tax

(Teleborsa) - Arriva una bozza di, la tassa minima sulle multinazionali, che ha trovato l'adesione di 135 Paesi nel mondo, anche in merito alla ripartizione del gettito prodotto dalla tassazione dei profitti."Laha lavorato a stretto contatto perrelative allodelle multinazionali. Il testo dellapubblicato oggi, fornisce ai governi la base perfondamentale del sistema fiscale internazionale e rappresenta un progresso significativo verso la firma della Convenzione", ha affermato dalin merito alla pubblicazione del testo della nuova convenzione multilateraleche affronta le sfide fiscali della globalizzazione e della digitalizzazione.Questa pubblicazione avvicina la comunità internazionale alla finalizzazione delderivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell’economia."I paesi ora hanno icon i passi necessari a garantire la. Stiamo intensificando il nostro sostegno ai paesi in via di sviluppo - ha aggiunto Cornamm - per garantire di poter raggiungere il nostro obiettivo di rendere il sistema fiscale internazionale più giusto e funzionale nel mondo digitalizzato".Una parte fondamentale del progetto BEPS dell’OCSE/G20 consiste nell’dell’economia. Nell’ottobre 2021, sono state oltre 135 le giurisdizioni che hanno aderito a un piano innovativo – la soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia – per aggiornare gli elementi chiave del sistema fiscale internazionale che non è più adatto allo scopo in un economia globalizzata e digitalizzata."La Convenzione multilaterale per l’attuazione dell’importo A del Primo Pilastro (MLC) pubblicata oggi. Il Primo Pilastro prevede una riallocazione del gettito nei Paesi in cui le imprese multinazionali (MNE) hanno la clientela, indipendentemente dalla loro sede fiscale. Questo sistema previene la proliferazione delle tasse sui servizi digitali e di misure simili, garantisce meccanismi per evitare la doppia imposizione e migliora la stabilità e la certezza nel sistema fiscale internazionale.