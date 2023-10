Piazza Affari piatta. Europa in calo con crollo LVMH

LVMH

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Banca MPS

Iveco

ENI

Moncler

Interpump

Campari

DiaSorin

Pharmanutra

Industrie De Nora

Cembre

Danieli

Brunello Cucinelli

Ariston Holding

Ferragamo

Tod's

(Teleborsa) -, che accusano soprattutto il crollo del colosso del lusso francese, il quale ieri sera ha comunicato che i ricavi del terzo trimestre 2023 hanno mostrato, con la forte ondata di spesa post-pandemia che si allenta a causa dell'inflazione e delle turbolenze economiche.Sul fronte macroeconomico, inla stima finale ha confermato il, al 4,5% a/a dal 6,1% di agosto sul CPI e al 4,3% a/a dal 6,4% precedente sull'indice armonizzato, per via di effetti basi favorevoli.Oggi neglidovrebbero confermare il momento attendista della Fed, in pausa nell'ultima seduta per valutare la trasmissione della restrizione all'economia, ma potrebbero contenere indicazioni sul sentiero dei tassi nei prossimi mesiL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,47%. I prezzi delsono in moderazione dopo il balzo di ieri, sulla basa dei sospetti della Finlandia che l'impianto che collega un terminal di gas naturale liquefatto con l'Estonia possa essere stato danneggiato deliberatamente.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +194 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,73%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%, piatta, che tiene la parità, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,77%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.312 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.150 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); consolida i livelli della vigilia il(-0,05%).di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,42%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,14%.avanza dell'1,07%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,73%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Tra i(+1,29%),(+1,26%),(+1,26%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,19%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.