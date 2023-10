Sacbo presenta la roadmap sulla sostenibilità al 24° Inter Airport Europe di Monaco di Baviera

(Teleborsa) -è intervenuta alla 24esima edizione di, il Salone Internazionale delle Attrezzature, Tecnologie e Servizi Aeroportuali, che si svolge a Monaco di Baviera, all’interno della sessione dedicata alla sostenibilità del trasporto aereo. L’intervento, condotto in collaborazione con la società To70 Italia, ha riguardato le, permettendo di rappresentare il caso di studio di Milan Bergamo Airport.In particolare, sono stati illustrati i criteri utilizzati per la definizione deglidi riduzione delle, implementazione di(produzione di energia fotovoltaica, riconversione elettrica dei mezzi di servizio su gomma), edel sistema aeroporto, dalle flotte aeree al trasporto pubblico via terra in forma multimodale, comprendendo l’accessibilità ferroviaria e quella ciclabile.“Monitorare i propri progressi lungo la roadmap per la sostenibilità è essenziale per effettuare opportuni interventi migliorativi” – è stato sottolineato nel corso dell’intervento, tenuto da, responsabile Unità Ambiente e Territorio di Sacbo, insieme a Denise Farese di To70 Italia - “Adottando gli interventi volti alla sostenibilità, definiti agli interni di ciascuna roadmap, gli aeroporti possono ridurre le proprie emissioni, conservare le risorse e contribuire a un futuro più compatibile con l’ambiente”.