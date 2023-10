Talea, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Talea Group

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 19,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e nata dal rebranding di Farmaè, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 70%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 Gli analisti affermano che la società ha registrato un'altra serie di risultati in crescita in termini di fatturato e miglioramento dei KPI su tutta la linea, con numero di ordini e prodotti venduti in solida crescita su base annua a due cifre. La, dovuta interamente ai significativi aumenti dei prezzi di acquisto, dovrebbe invece essersi parzialmente attenuata a partire da maggio, quando la società ha gradualmente introdottoA seguito di un debole EBITDA nel primo semestre, Alantra hadel 32% e preso in considerazione il consolidamento di Doc Peter nella seconda metà dell'anno. L'espansione internazionale, la crescita sostenuta della divisione Industrial (che attraverso Valnan e Talea Media offre servizi digitali/marketing alle imprese), e il progressivo ampliamento dell'offerta verso prodotti ad alto valore aggiunto, "fanno ben sperare per il futuro aumento dell'EBITDA".