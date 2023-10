Yellen (USA): economia globale migliore di quanto molti pensassero

(Teleborsa) - "Sono molto felice che parte del pessimismo espresso quando ci siamo incontrati l'anno scorso rimanga ingiustificato.. Le proiezioni per la crescita globale sono più o meno le stesse di luglio e il FMI prevede che l'inflazione globale continuerà a scendere". Lo ha affermato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti,, alla conferenza stampa in vista delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Marrakech (Marocco)."E anche se alcuni paesi continuano a registrare un rallentamento della crescita,", ha aggiunto.Nell'affrontare i rischi per la macroeconomia globale, "e un affronto ai nostri valori, al diritto internazionale e al principio di integrità territoriale", ha detto Yellen, sottolineando che deve essere chiaro che "non possiamo permettere che il nostro sostegno all'Ucraina venga interrotto. I nostri alleati e il popolo ucraino possono stare certi che l'amministrazione Biden - con il sostegno della maggioranza bipartisan del Congresso degli Stati Uniti e del popolo americano - lavorerà affinché l'Ucraina riceva l'assistenza di cui ha bisogno per vincere questa guerra".Il Segretario al Tesoro continua inoltre a lavorare per mitigare gli altri impatti della guerra, anche sulla sicurezza alimentare, soprattutto dopo il ritiro della Russia dalla Black Sea Grain Initiative. "E rimaniamoper condurre questa guerra ingiusta - ha spiegato - Abbiamo messo in atto una nuova politica di price cap, che ha ridotto significativamente le entrate russe negli ultimi 10 mesi, promuovendo al contempo mercati energetici stabili. I prezzi globali dell'energia sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre la Russia ha dovuto vendere il petrolio con uno sconto significativo o spendere ingenti somme per il suo ecosistema alternativo. Sono inoltre favorevole alloe all'utilizzo dei fondi per sostenere l'Ucraina".Infine, Yellen ha rivolto lo sguardo a Oriente: "La nostra attenzione alla macroeconomia globale e alla risposta alle sfide globali, anche attraverso il sistema finanziario internazionale, continua inoltre a plasmare il nostro approccio nei confronti delle nostre relazioni con la. Mentre proteggiamo i nostri interessi di sicurezza nazionale,che avvantaggi entrambe le parti e la cooperazione sulla ristrutturazione del debito e sulle sfide globali come il cambiamento climatico".