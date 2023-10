Aeroporti di Roma al TTG 2023: traffico in ripresa grazie anche al ritorno della Cina

(Teleborsa) -passa per il lungo raggio ed anche per la, che conferma unasui principali aeroporti italiani e risulta, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. E' quanto emerso in occasione dele i tassi di riempimento in costante crescita", ha confermato, head of aviation business development di, intervenendo al talk Aviation sul tema "Compagnie aeree e aeroporti a confronto sulle sfide dell’inverno".Il manager ha spiegato che tutte le principali compagnie aeree cinesi sono tornate a volare sul Leonardo da Vinci e si è aggiunta anche la China Airlines, con unche dovrebbe"E' molto. Quest'anno si celebra anche il 60° anniversario di questa fiera, che si conferma un appuntamento di riferimento nel settore del turismo", ha spiegato Scriboni in una intervista rilasciata a Teleborsa a margine dell'vento."Siamo qui, come facciamo regolarmente da qualche anno, con unoe questo è molto importante, perché per noi èe di confronto con tutti i nostri partner principali, siano essi compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio"."Siamo ormai in dirittura d'arrivo per la, una stagione che si è rivelata. Abbiamoin alcuni segmenti del traffico internazionale, in particolar modo il, e nelabbiamo addirittura raggiuntoa quelli che avevamo nel 2019".