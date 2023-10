Allarme sul Clima: settembre più caldo di sempre

(Teleborsa) -, avvicinando il Pianeta a sfondare la fatidica soglia di 1,5 gradi di temperatura in aumento rispetto al periodo pre-industriale. E' quanto emerge dall'ultimosulle temperature medie di settembre.Un viaggio senza ritorno si prospetta per la Terra e per l'intera umanità, mentre gliche insistono sullae non solo a lungo termine. Si attende così "in questo clima" il, dopo che l’Onu ha esortato i Paesi ad accelerare l’azione per il clima e adottare al più presto misure efficaci per ridurre le emissioni (rinnovabili, veicoli elettrici ecc).Dal bollettino di Copernicus emerge che il mese di, l'ennesimo mese più caldo dell'anno, con una temperatura media di, in crescita di 0,93°C sulla media di settembre nel periodo 1991-2020 e di 0,5°C sopra la temperatura del precedente settembre più caldo nel 2020.Settembre 2023 è stato il mesee, nel complesso, il mese è stato di circarispetto alla media di settembre del(periodo di riferimento pre-industriale).La temperatura globale nel periodo2023 è stata die di 0,05°C superiore rispetto al periodo equivalente dell’anno solare più caldo (2016). La temperatura media globale per il 2023, fino ad oggi, è di(1850-1900)., il mese di settembre è stato il, con 2,51°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e 1,1°C in più rispetto al 2020, il precedente record. La temperatura media della superficie del mare ha raggiunto i 20,92° C, la più alta mai registrata per settembre e la seconda più alta tra tutti i mesi, dietro ad agosto 2023.Le condizioni dihanno continuato a svilupparsi sul Pacifico orientale equatoriale, ma il fenomeno raggiungerà il suo picco fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, provocando nuovi sconvolgimenti climatici.