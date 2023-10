Asta BTP: Tesoro colloca 8 miliardi. Tassi in aumento

(Teleborsa) - Il(MEF) ha collocato nel complesso 8 miliardi di euro dia 3, 7, 20 e 13 anni.In particolare, i titoli di Stato a, scadenza 15 settembre 2026, sono stati assegnati per 2,75 miliardi con un tasso in rialzo di 7 punti base al 3,93%. Sale anche il rendimento dei 2,75 miliardi di BTP a, scadenza 15 novembre 2030 in aumento di 16 punti base al 4,37%.Sono stati, poi, collocati BTP a, scadenza settembre 2043, per 1 miliardo e un tasso del 5,03% e BTP a, scadenza aprile 2035, per 1,5 miliardi con un rendimento del 4,74%.