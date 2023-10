ATON Green Storage, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

ATON Green Storage

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 10,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 45%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023.Gli analisti scrivono che, in une caratterizzato da un quadro normativo incerto in Italia, legato principalmente allo stop ai bonifici relativi agli incentivi fiscali, che ha influito sulla capacità di investimento di clienti finali e installatori, ATON è riuscita a mantenere margini invariati e ottenere un lieve miglioramento della PFN.In questo contesto, Alantra ha, lasciando sostanzialmente invariata la redditività in termini di margine: le nuove ipotesi sull'EBITDA sono in media inferiori del 13% rispetto alle precedenti proiezioni 2023-25."Ilper il settore, a causa del quadro normativo ancora incerto che spinge le grandi multiutility a restare in attesa sul lato commerciale - si legge nella ricerca - Nel medio-lungo termine, RBESS è destinato a svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica e ATON ha conquistato una posizione di leadership nel mercato italiano con i suoi sistemi di accumulo all-in-one personalizzati".