Bifire, Intesa alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato leggermente a(da 4,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 36%.Gli analisti scrivono che, nonostante il rallentamento generale del settore, Bifire ha registrato "risultati solidi nel primo semestre 2023 ". Infatti, nonostante la graduale eliminazione degli incentivi fiscali in Italia, le vendite sono diminuite di una sola cifra, come previsto, mentre l'. Le efficienze nei processi di approvvigionamento e produzione hanno portato ad un aumento di 320 punti base del margine EBITDA su base annua; gli investimenti in capacità produttiva hanno portato la posizione finanziaria netta al pareggio."L'azienda sta espandendo la propria capacità produttiva e cerca l'internazionalizzazione - si legge nella ricerca - Lo, grazie alla Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD e ad una maggiore attenzione ai temi green in generale".