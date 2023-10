Borse europee positive. Attesa per verbali BCE e inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che seguono i guadagni messi a segno dai mercati statunitensi ed asiatici, con gli investitori in attesa delle indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, prima della riunione della Federal Reserve prevista a fine mese. Attesi anche iin arrivo in giornata. Da quelli della Fed, diffusi ieri sera, è emerso che è "appropriato" un altro rialzo dei tassi, ma il futuro dell'economia resta altamente incerto Sl mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Lieve aumento dell', che sale a 1.880,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,77%), raggiunge 84,13 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +192 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,66%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,49%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,34%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,83%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.508 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,62%) che brinda alle assoluzioni di Mussari e Vigni . Bene inoltre(+1,92%),(+1,80%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,86%.di Milano,(+2,88%),(+2,58%),(+2,00%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.