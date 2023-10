Borse positive. Attesa inflazione USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferrari

Inwit

Tenaris

Azimut

Reply

Tinexta

Sesa

El.En

MutuiOnline

MARR

Eurogroup Laminations

Tamburi

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, mentre si attende nel pomeriggio il dato sull'inflazione statunitense che sarà letto in chiave Fed in vista della riunione di politica monetaria, in calendario a fine mese. Attesi anche iin arrivo in giornata. Da quelli della Fed, diffusi ieri sera, è emerso che è "appropriato" un altro rialzo dei tassi, ma il futuro dell'economia resta altamente incerto.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,062. Lieve aumento dell', che sale a 1.882,4 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,96%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,66%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,78%, eavanza dello 0,45%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.702 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.556 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,47%.In luce, con un ampio progresso del 2,45%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,42%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,13%.di Milano,(+4,04%),(+3,51%),(+3,31%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,06%.