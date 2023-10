Clima, giovani e istituzioni a confronto: Youth4Climate dal 17 al 19 ottobre a Roma

(Teleborsa) -: dal 17 al 19 ottobre si svolge a Roma l’eventoprovenienti da sessantatré Paesi, che si confronteranno con istituzioni nazionali e internazionali sull’azione per il clima:Anche il Colosseo si illuminerà la sera del 18 ottobre con il logo dell’iniziativa, che si celebra a poche settimane dall’avvio della Cop28 di Dubai.: i primi due a Palazzo Rospigliosi, l’ultimo nella Casina di Macchia Madama. Nella prima giornata verranno presentati i progetti selezionati tra i 1143 presentati a seguito del bando lanciato lo scorso settembre a New York e articolato in quattro sezioni: sostenibilità urbana, energia, alimentazione e agricoltura, educazione. Tra i partecipanti alla prima giornata, oltre ai giovani speaker e moderatori, l’Inviato speciale italiano per il Cambiamento Climatico Francesco Corvaro.L’iniziativa, gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Segretariato affidato al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in Italia, è stata presentata oggi dal Ministro Pichetto in una conferenza stampa al monastero di San Bonaventura, cui ha preso parte anche il coordinatore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia Agostino Inguscio.“L’Italia – spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energeticaa. La nostra Youth4Climate - aggiunge - sarà una grande occasione di confronto e ascolto con lo sguardo rivolto alla Cop28 negli Emirati Arabi, dove porteremo la voglia sana dei giovani di incidere nella sfida cruciale dei cambiamenti climatici: non solo protesta, ma impegno e proposta”."Come Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite – spiega il responsabile del Centro UNDP di Roma- sottolineiamo l'importanza del supporto strategico che l'Italia sta dando ai giovani nel diventare attori protagonisti nel contrasto al cambiamento climatico. L’iniziativa Youth4Climate – aggiunge - è un esempio da seguire per l’inclusione delle nuove generazioni in una nuova economia verde, fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi".Giunta alla terza edizione e dopo il grande interesse suscitato nel 2022,e orientata a mobilitare una rete attiva di giovani sul tema del “climate change”: in particolare, l’evento mira a selezionare e premiare i migliori progetti presentati dai giovani di tutto il mondo