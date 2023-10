Commissione UE ordina a Illumina di vendere Grail dopo deal illegale

Illumina

(Teleborsa) - Laha adottato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, misure riparative che impongono a, società statunitense di biotecnologie, di, azienda statunitense attiva nello stesso campo, a seguito della decisione della Commissione di vietare la transazione.Il 6 settembre 2022, la Commissione ha vietato l'acquisizione di GRAIL da parte di Illumina perché temeva che la fusione avrebbeemergente dei test per la diagnosi precoce del cancro basati sul sangue. Illumina e GRAIL hanno completato illegalmente la fusione durante l'indagine approfondita della Commissione, in violazione delle norme UE sul controllo delle concentrazioni. Nel luglio 2023, la Commissione ha multato entrambe le società per aver attuato la fusione proposta prima dell'approvazione da parte della Commissione.Con la decisione odierna, la Commissione ha adottatoche impongono a Illumina di cedere GRAIL eprima del completamento dell'acquisizione.In particolare, si legge in una nota della Commissione, lo scioglimento dell'operazione deve ripristinare l'indipendenza di GRAIL da Illumina allo stesso livello di cui godeva GRAIL prima dell'acquisizione; inoltre, GRAIL deve essere vitale e competitiva dopo la cessione come lo era prima dell'acquisizione da parte di Illumina; infine, la cessione deve essere realizzabile"La decisione odierna ripristina la concorrenza nello sviluppo di test per la diagnosi precoce del cancro - ha commentato il commissario, responsabile UE della politica di concorrenza - Questi test potrebbero rappresentare una svolta nella nostra lotta contro il cancro. Ordinando a Illumina di ripristinare l'indipendenza di GRAIL, garantiamo condizioni di parità in questo mercato cruciale,".