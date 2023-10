easyJet: quarto trimestre record, prevede ritorno a dividendo e nuovo ordine Airbus

easyJet

(Teleborsa) -registra un utile ante imposte da record nel quarto trimestre, raggiungendo così gli obiettivi finanziari prefissati nell'anno finanziario 2023. Lo slancio del business permette ora di fissare nuovi, ambiziosi obiettivi a medio termine, di prevedere un nuovo ordine di aeromobili e di riprendere l’erogazione dei dividendi.L'esercizio che si è chiuso al 30 settembre riporta untra i 440 e i 460 milioni di sterline, secondo i dati preliminari rilasciati dalla compagnia aerea. L'utile nominale ante imposte nel quarto trimestre è previsto tra 650 e 670 milioni di sterline con una crescita del numero di passeggeri dell'8%., ha commentato: “, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo. Questa performance ha dimostrato chee per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all'eccellenza operativa.. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l'ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell'ambito del nostro impegno a favore degli azionisti,a partire dai risultati dell'esercizio 2023."Abbiamo ancheper un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto - ha aggiunto Lundgren -. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l'efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità".