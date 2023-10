ERG, al via programma di acquisto di azioni proprie

ERG

Società attiva nel settore delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato l', che prevede l’acquisto di azioni ordinarie come forma di investimento finalizzata a massimizzare la creazione di valore per la Società e per gli azionisti, per un periodo massimo di 6 mesi a partireIl quantitativodiche potranno essere acquistate in attuazione del Programma è di(complessivamente pari al 2,5% del capitale sociale), con undiAl 12 ottobre, la Società possiede complessivamente 782.080 azioni proprie (pari al 0,520% del capitale sociale).A Piazza Affari, intanto, buona la performance della, che si attesta a 23,26 euro, con un aumento del 2,47%.