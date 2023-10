Eventi e scadenze del 12 ottobre 2023

Sabato 07/10/2023

Domenica 08/10/2023

Lunedì 09/10/2023

Martedì 10/10/2023

Mercoledì 11/10/2023

Giovedì 12/10/2023

(Teleborsa) -- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. In calendario circa 200 appuntamenti in tutta Italia in 60 citta- Il 18° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Governo del Giappone e si svolgerà a Kyoto. Il tema generale del Forum è "The Internet We Want - Empowering All People". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Marrakesh. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Evento online del Sole 24 Ore. Parteciperanno rappresentanti di politica, economia, università provenienti da Italia ed estero per discutere sulle prospettive del brand Italia dopo il boom dell’export del 2022. Interverranno, tra gli altri, i ministri Salvini, Musumeci, Nordio, Pichetto Fratin, Urso e Valditara, Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana e Andrea Orcel, AD di UniCredit- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Meeting annuale 2023 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale- Importante manifestazioni di settore ed evento di riferimento su tutto il versante adriatico. La 19a edizione si terrà negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi. 20.000 metri quadrati, sia a terra che acqua, con circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri per imbarcazioni a vela e motore e opportunità di prove in mare- 60esima edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (FMCBG) del G20 si svolgerà a Marrakech- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Marrakech & online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Palermo - Evento organizzato dalla Corte dei conti dove saranno presenti magistrature italiane ed europee. Tra gli interventi, il presidente della Corte dei conti Guido Carlino, il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti e la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano. Alla sessione conclusiva sarà presente il Presidente Mattarella- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:30 -- La Commissione Ambiente, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, svolge l’audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin11:00 -- Milano, Palazzo delle Stelline - Appuntamento organizzato dal Gruppo Tecnocasa per presentare le analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto creditizio- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta consolidati al 30 settembre 2023 (non sottoposti ad attività di revisione)