FMI, Georgieva: su ristrutturazione debito passi avanti

(Teleborsa) - La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale,, ha dichiarato è in crescita il consenso nelle discussioni sullasu questioni come la comparabilità del trattamento dei creditori privati e pubblici. In una conferenza stampa Georgieva ha rilevato nonostante il quadro comune del Gruppo dei 20 (G20) per la ristrutturazione del debito abbia tardato a produrre risultati, è incoraggiante osservare che il tempo per trattare i casi dei singoli paesi si stia ora accorciando.Eliminare il quadro comune delmetterebbe il mondo in un "ambiente molto meno prevedibile", ha spiegato Georgieva, aggiungendo che sarebbero necessari anche, comprese iniziative per allineare meglio la ristrutturazione del debito con laLa direttrice delha poi riconosciuto che la guerra in"è una nuova nube all'orizzonte dell'economia globale". Nel presentare l'agenda politica globale dell'Organizzazione nel quadro dell'Assemblea annuale del FMI e della Banca Mondiale che si terrà questa settimana a(Marocco), Georgieva ha ribadito che è "troppo presto" per valutare l'impatto del conflitto.L'istituzione di Washington monitora l'impatto economico del conflitto, soprattutto sui, che hanno subito oscillazioni negli ultimi giorni, dimostrando che "una nuova nuvola sta oscurando l'orizzonte". Georgieva ha aggiunto che è straziante vedere "morire persone innocenti" con attacchi reciproci. "Chi paga il prezzo? Sono gli innocenti che pagano il prezzo", ha detto, invitando a "pregare per la pace".