Gruppo Olidata al Gitex di Dubai con tre importanti innovazioni

Gruppo Olidata

(Teleborsa) - Ilparteciperà alla 43esima edizione delcon 3 nuovi prodotti innovativi e strategici per settori chiave quali sanitario, infrastrutturale e difesa. La fiera come ogni anno vedrà partecipare numerosi espositori, che presenteranno soluzioni innovative, ma il tema centrale di quest’anno sarà l’intelligenza artificiale.Olidata per parte sua presenterà in anteprima une centri di monitoraggio in tempo reale: un tavolo touch di dimensioni significative interamente gestito dal, una soluzione sviluppata in-house da Sferanet, società del Gruppo Olidata, cheper svolgere una serie di funzioni analitiche e di monitoraggio altamente specializzate. Fra le funzionalità del software,, c'è la capacità di eseguire screening avanzati per identificare e tracciare in tempo reale l'emergere di focolai epidemici, utilizzando modelli predittivi e analisi di dati geospaziali., il software permette di geolocalizzare aree contaminate, fornendo dati cruciali per la gestione delle emergenze ambientali., infine, è possibile incrociare i dati di videosorveglianza con altre fonti di informazione relative alla sicurezza pubblica.Ta le innovazioni di punta presentate in fiera spicca anche un, paragonabili a quelle di un tablet, ma dotato diintegrando una telecamera ad alta qualità e sfruttando algoritmi sofisticati per l'analisi del suono, questo dispositivo è in grado diambientali anche in contesti di assembramenti o elevato rumore di fondo, comportandosi come un. U no strumento ideale per le forze di polizia e gli organi di difesa, offrendo una capacità di monitoraggio e rilevamento senza precedenti. Grazie all'uso di algoritmi di machine learning e analisi spettrale, inoltre, il dispositivo può identificare econ un grado di precisione e tempestività che lo pone all'avanguardia nel campo della sicurezza.Le soluzioni innovative proposte comprendono ancheche il Gruppo Olidata ha progettato"Rappresentare l’Italia ad un evento internazionale come il Gitex di Dubai è un grande orgoglio per tutto il Gruppo", commenta, Amministratore Delegato Olidata, sottolineando "lavoriamo costantemente per essere ai vertici, siamo tornati in Borsa da 6 mesi e ci stiamo aggiudicando importanti commesse con player strategici per l’intero tessuto industriale italiano. Tutti segnali che mostrano la forza di Olidata, premiata dal mercato e dagli investitori che stanno riponendo in noi la loro fiducia".