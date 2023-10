Le Maire: incontro Francia e Germania per sbloccare riforma mercato energia

(Teleborsa) - Laper sbloccare lo stallo in cui si trovano i due paesi sulla riforma del mercato europeo dell'energia. "Crediamo fermamente che sia necessario definire un nuovo quadro che sarà più efficiente e che darà la possibilità a tutti gli Stati membri di sviluppare la propria produzione energetica", ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze,in una conferenza stampa in occasione degli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale a Marrakech.I 27 paesi dell'UE vogliono adottare una posizione comune la prossima settimana sulla riforma del mercato elettrico, che secondo Bruxelles renderà. Le parole del ministro giungono dopo che da mesi Germania e Francia sono in disaccordo su tale riforma temendo che le nuove regole possano dare ad alcuni paesi un vantaggio rispetto ad altri.