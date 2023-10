Maersk, accordo con Starlink per avere internet su 330 navi portacontainer

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese della logistica integrata dei container, ha annunciato una, la pionieristica costellazione internet satellitare sviluppata dalla statunitense SpaceX.Legestite da Maersk, consentendo di avere(con velocità superiori a 200 Mbps). L'accordo arriva dopo una fase pilota di successo in cui i membri dell'equipaggio di più di 30 navi Maersk hanno avuto l'opportunità di testare la tecnologia Starlink, ottenendo feedback molto positivi."Siamo entusiasti di annunciare il nostro viaggio con Starlink per fornire connettività all'avanguardia ai nostri colleghi - afferma Leonardo Sonzio, Head of Fleet Management and Technology presso Maersk - La connettività ad alta velocità consentirà ai nostri colleghi in mare di rimanere in contatto con i loro cari mentre sono in mare. Promuoverà inoltre l', consentendo la nostra visione di digitalizzare le operazioni delle nostre navi".