Mediobanca, il proxy advisor Iss raccomanda di appoggiare la lista del CdA

Mediobanca

(Teleborsa) - Il proxy advisor Iss, in vista del rinnovo del CdA didel 28 ottobre prossimo, raccomanda di votare la lista messa a punto dal consiglio di Piazzetta Cuccia, preferendola a quella di Delfin e di Assogestioni.La rosa - scrive Iss - è "degli investitori istituzionali e realizzare un'efficace supervisione sull'azione del management. E' frutto di processo di selezione ben strutturato e nel complesso trasparente e presenta candidati per la maggior parte indipendenti e con un adeguato background professionale e track record."Tutto considerato - si legge - sostenere la lista numero uno assicura che il board uscente elegga 12 consiglieri, tra cui quattro nomi nuovi, mentre Delfin, che ha lo status di investitore finanziario, indicherà due consiglieri" e il "restante componente del board" spetterà alla lista presentata dal Comitato dei gestori, che rappresenta i fondi di Assogestioni."Questo rappresenta un risultato ragionevole in quanto assicura un certo grado di rinnovamento mandando allo stesso tempo un messaggio di continuità strategica e manageriale", sottolinea Iss.