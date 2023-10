Microplastiche, nel mirino della UE anche i glitter (ma vendite boom in Germania)

(Teleborsa) -dal 15 ottobre entrerà infatti in vigore laper limitare la dispersione di tutte le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti e che contengono sostanze chimicheNel mirino anchecomposto fatto die altri materiali usati spesso nella cosmetica, in determinati detergenti, o alla base di superfici sportive artificiali. Obiettivo, come detto, è limitare la dispersione in ambiente delle microplastiche di almeno icome, ad esempio, il materiale granulare utilizzato per le superfici sportive artificiali, la più vasta fonte di microplastiche aggiunte intenzionalmente nell’ambiente, e a tutti quei cosmetici dove le microplastiche vengono utilizzate, ad esempio, per l’esfoliazione o l’ottenimento di una specifica consistenza, fragranza o colore. A questi - viene chiarito sul sito della Commissione Europea - si aggiungono detergenti, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti per la cura delle piante, giochi, medicine e strumenti medicali e molti altri. Più tempo per alcuni prodotti in attesa di trovare alternative più sostenibili.Utilizzato in particolare nella cosmetica, il glitter secondo uno studio pubblicato da ricercatori brasiliani sulla rivista Aquatic Toxicology è ormai, purtroppo: sarebberoDunque, in attesa di una, niente più vendita di glitter sfusi a partire dal. Il divieto però - che ha sembra aver avuto un effettoportando ad una impennata delle vendite. Come è successo, nelle ultime ore, in