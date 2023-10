Mobilità elettrica, arriva il bonus per incentivare l'istallazione di colonnine

(Teleborsa) -. Ad annunciare il lancio della misura è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,, nel corso del question time alla Camera."Lo ,, come contributo al progressivo processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti del nostro Paese,dalla capillare diffusione sul territorio nazionale delle", ha spiegato il titolare del MASE, spiegando che nel PNRR è stata prevista una misura per incentivare l'istallazione di ben, fra aree urbane e superstrade, per undi euro.Oltre alle risorse stanziate per il PNRR, il Governo ha deciso d erogare un. ch potranno così richiedereper acquistare e installare infrastrutture di ricarica. Laper richiedere il bonus sarà gestita dae partirà il prossimo. L'invio finale delle istanze sarà possibile nell'arco temporale che va dal 10 al 30 novembre.L'agevolazione rivolta alle imprese di qualsiasi dimensione ed ai professionisti, presenti sul territorio nazionale, ed èsostenute dopo ll 20 ottobre 2021, relative all'di infrastrutture di ricarica, le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.sarà riconosciuto per l'allaccio, quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi".Pr il bonus sono stati: 70 milioni sono riservati alle imprese per l'acquisto di infrastrutture di ricarica sino ad un valore di 375.000 euro, altri 8,75 milioni per l'acquisto di colonnine per un valore superiore a tale soglia ed i restanti 8,75 milioni sono riservati ai ai professionisti.