Petrolio, G7: entrate di Mosca ridotte del 45% con price cap su export russo via mare

(Teleborsa) - Ilsultrasportato via mare ha ridotto leper ledi Mosca del 45% da gennaio ad agosto di quest’anno, rispetto al 2022. Lo hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta i membri della– Australia, Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti – pubblicata oggi. "Il tetto massimo dei prezzi minimizza le ricadute economiche negative della guerra di aggressione della Russia, in particolare sui paesi a basso e medio reddito – hanno sottolineato –. Inoltre, questa politica riduce la capacità della Russia di finanziare la suadi aggressione contro l’Ucraina. La politica consente inoltre all’industria di tutto il mondo – in particolare agli importatori dei paesi in via di sviluppo – di negoziare prezzi del petrolio russo inferiori al prezzo di mercato prevalente.L'efficacia della misura era stata sostenuta ieri dal segretario al Tesoro americanoa margine degli incontri del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Marrakech, in Marocco. Yellen aveva sottolineato quindi la necessità di continuare a imporre costi severi e attacchi crescenti alla Russia a causa della sua guerra in Ucraina.Anche il G7 dei ministri delle Finanze ha ribadito il fermoall’Ucraina. "Siamo uniti nella condanna della guerra di aggressione illegale, ingiustificabile e immotivata della Russia contro l’Ucraina", si legge nella dichiarazione congiunta –. I ministri hanno quindi esortato la Russia "a porre fine ai suoi attacchi allee allediucraine e a ripristinare rapidamente l’Iniziativa sui cereali del Mar Nero per migliorare l’offerta al mercato globale e ridurre la volatilità dei prezzi alimentari. Chiediamo alla Russia di porre immediatamente fine alla sua guerra illegale contro l’Ucraina".La Price Cap Coalition ha pubblicato anche un avviso sulla"per promuovere pratiche responsabili nell’industria petrolifera marittima e migliorare il rispetto dei limiti di prezzo sul petrolio greggio e sui". "Adottando le raccomandazioni contenute nei documenti consultivi e nelle linee guida precedenti, le parti interessate del settore possono ridurre la loro esposizione a possibili rischi associati ai recenti sviluppi nel commercio di petrolio marittimo", si sottolinea nella dichiarazione.La Coalizione ha quindi sottolineato i rischi derivanti dalladellesul tetto massimo dei prezzi. "Nel normale svolgimento delle attività, i fornitori di servizi della Coalizione possono interagire con partecipanti al mercato in altre giurisdizioni. Laddove abbiamo prove che società o persone siano coinvolte in pratiche illecite o ingannevoli relative alle spedizioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi di origine russa, risponderemo in conformità con le rispettive misure restrittive stabilite dai membri della coalizione", avvertono i Paesi membri della Price Cap Coalition.