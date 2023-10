Pierrel, Fin Posillipo lancia OPA finalizzata a delisting

Pierrel

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie diin circolazione. Il canale attraverso il quale avverrà l’operazione sarà un veicolo societario di nuova creazione, strutturato come società per azioni di diritto italiano. Il capitale di tale società sarà detenuto indirettamente da Fin Posillipo.L’Offerta è promossa ad unin contanti pari a 1,75 euro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta che include un premio del 10,1% rispetto al prezzo di chiusura di Pierrel nella seduta del 10 ottobre 2023 (1,59 euro).L’offerta in questione riguarda un, corrispondenti al 13,69% del capitale. Questa cifra non considera le 47.412.531 azioni ordinarie detenute da Fin Posillipo e dall’azionista Bootes, che agisce di concerto. Quest’ultimo infatti -spiega una nota - ha firmato un accordo quadro con il socio di riferimento, al fine di stabilire la struttura dell’offerta e gli impegni di ciascuna parte nel contesto dell’operazione globale.L’obiettivo finale dell’offerta è l’acquisizione dell’intero capitale di Pierrel e la conseguente revoca delle sue azioni da Piazza Affari (delisting).