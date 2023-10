Poligrafici Printing rinnova accordo con GEDI per stampa Repubblica Toscana

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, per il tramite della controllata Centro Stampa Poligrafici, è stato raggiunto unper ilIl nuovo accordo, che decorrerà dal 1° gennaio 2024, prevede la stampa presso lodi tutte le copie de la Repubblica edizione Toscana e avrà durata di tre anni, fatta salva la possibilità per le parti di rinnovarlo a nuove condizioni."Il rinnovo del contratto di stampa di Repubblica ci rende particolarmente orgogliosi e conferma la serietà di Poligrafici Printing di porsi come- ha commentato il- Ringrazio il management di GEDI News Network per essersi affidata ancora una volta ai servizi forniti da Poligrafici Printing".