Pratiche sostenibili delle imprese: numeri e prospettive, la fotografia ISTAT

(Teleborsa) -E' quanto emerge dal report Istat "Pratiche sostenibili delle imprese a giugno 2023 e le prospettive per il biennio 2023-2025". Si stima che ila giugno 2023, abbia intrapreso azioni di sostenibilità. Tra queste, iladotta azioni di tutela ambientale, il 60,9% di responsabilità sociale e il 39% di sostenibilità economica. Le grandi imprese sono mediamente più attive in tutte le pratiche di sostenibilità: oltre nove grandi imprese su 10 (90,9%) svolgono azioni di sostenibilità contro il 46,7% soltanto delle piccole imprese. Le pratiche di sostenibilità sociale (applicate dal 60% delle imprese che praticano sostenibilità) includono misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (53,1% delle imprese manifatturiere), sicurezza dei processi produttivi (42,8%), welfare aziendale (37,8%); segue il lavoro agile (34,3% delle imprese). Poco praticati il congedo parentale e la salvaguardia delle pari opportunità applicati soltanto dal 23,6% delle imprese che svolgono azioni socialmente sostenibili.L'Istat, inoltre, stima che il. Tra queste, il 49,3% ha svolto iniziative di tutela ambientale, il 57,1% pratiche di sostenibilità sociale e il 35,3% azioni di sostenibilità economica. Le più attive (4/5) sono le grandi imprese. Le azioni socialmente sostenibili più intraprese dalle imprese dei servizi includono: la sicurezza nei luoghi di lavoro (46,2% delle imprese che svolgono sostenibilità sociale), il welfare aziendale (38,8%) e il lavoro agile (38%). Meno praticate sono le azioni di rigenerazione urbana (12%).Lieve crescita delle attività sostenibili per le imprese del settore manifatturiero nel biennio 2023-2025. Sulla base di quanto dichiarato da tutte le imprese manifatturiere intervistate si stima un aumento delle attività di sostenibilità sociale nel triennio 2023-2025. Il 65,1% delle imprese manifatturiere afferma che saranno attive nelle azioni di responsabilità sociale. Il 55,4% delle imprese dei servizi che adottano pratiche sostenibili ha dichiarato di prevedere per il futuro iniziative di responsabilità sociale. Ma l'impegno sarà minore in particolare nel lavoro agile, essenzialmente per le grandi imprese, e in diverse altre azioni,