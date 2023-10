Turismo confermato in netta ripresa: eCommerce e digitale giocano ruolo primario

(Teleborsa) - "Nele torna finalmente a far segnare una crescita sul valore assoluto del 2019, cioè l’ultimo anno prima delle limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia. A trainare il fenomeno è ancora l’eCommerce, che raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale)", questo è quanto emerge a, nell’evento annuale in cui ldella School of Management delpresenta i risultati della ricerca volta a delinearenell’industria dei viaggi e idell’offerta di servizi turistici.Nel 2023, il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing), con una crescita del +41% sul 2022 ma soprattutto del +9% sul 2019., crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) e arrivando a rappresentare il 71% del valore complessivo di settore."Ad oggi, possiamo affermare chein particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022., sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta" afferma, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.Anche il settore Ricettivo, considerando sia i flussi incoming che quelli domestici,, superando del 7% il livello del 2019. In questo contestoraggiunge i 19,4 miliardi di euro (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.Anche qui si conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse)(-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019."I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari., ancora una volta, unsia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto", Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.