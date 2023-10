Tutte positive le borse asiatiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude la seduta in rialzo la Borsa di, mentre si muovono positive le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla scia dei guadagni messi a segno la vigilia da Wall Street, dopo la pubblicazione dei verbali del direttorio di settembre della Federal Reserve, che hanno confermato come la maggioranza di banchieri centrali ritenga necessario un altro aumento dei tassi prima della fine dell'anno.Attese oggi le indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, prima della riunione della Federal Reserve prevista a fine mese.L'indice giapponesesale dell'1,70%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,62%.Su di giri(+2,08%); sulla stessa linea, in denaro(+0,81%).Senza direzione(+0,03%); con analoga direzione, pressoché invariato(+0,08%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%.Il rendimento dell'è pari 0,75%, mentre il rendimento delscambia 2,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -3%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,8%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,9%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 0,8%).