Volksbank, class action ammessa da Tribunale. Banca proporrà reclamo

(Teleborsa) - La banca altoatesinaha comunicato di aver preso atto dell'ordinanza 11 ottobre 2023 delche ha dichiaratopromossa da 7 azionisti della banca supportati da 3 associazioni di tutela consumatori. Laavverso tale ordinanza, che "riguarda solo il profilo procedurale dell'ammissibilità dell'azione di classe e non il merito delle contestazioni ivi veicolate", si legge in una nota.Anche alla luce di altre sentenze sullo stesso argomento a suo favore, la banca, infatti,nel periodo di riferimento oggetto della decisione (acquisti di azioni BPAA tra gennaio 2012 e luglio 2015) e proseguirà nella sua difesa, anche a tutela della compagine sociale. Secondo i ricorrenti, la banca avrebbe fornito informazioni ingannevoli, con i titoli che hanno perso più della metà del loro valore e sono risultati sostanzialmente invendibili.In considerazione del risultato 2022 la banca ha distribuito a primavera 2023alla compagine sociale per, nonché ha registrato un utile netto di oltre 50 milioni di euro nel primo semestre 2023."Il buon andamento commerciale e reddituale consente dirispetto all'anno precedente, anche tenuto conto della valutazione dei rischi connessi alla decisione del Tribunale, con conseguente adeguata remunerazione degli azionisti", viene sottolineato.