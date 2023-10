Wall Street in rialzo dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.805 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.377 punti. In denaro il(+0,72%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,52%).Il costo del denaro deve restare restrittivo per diverso tempo. A questa conclusione sono arrivati i funzionari della Federal Reserve durante la riunione di politica monetaria del FOMC che si è svolta il 19 e 20 settembre scorsi. All'intero della Fed c'è accordo sul fatto che si debba "procedere con attenzione" sui tassi. Al direttorio della Federal Reserve di settembre "una maggioranza di partecipanti ha ritenuto che a una prossima riunione sarà probabilmente appropriato un aumento supplementare dei tassi sui federal funds, mentre alcuni hanno ritenuto probabile che non saranno opportuni ulteriori aumenti", si legge nei verbali del FOMC. I banchieri centrali americani - spiega il documento - ritengono che i tassi debbano restare a livelli restrittivi fino a quando "il direttorio sarà fiducioso che l'inflazione si stia muovendo in maniera sostenibile a ribasso verso i livelli obiettivo".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,63%),(+1,07%) e(+1,01%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,35%),(-0,64%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+4,55%),(+1,31%),(+1,24%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,27%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,23%.Tentenna, che cede lo 0,94%.(+4,55%),(+3,23%),(+2,72%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,66%.scende del 3,30%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 207K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,22 Mln barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68 punti; preced. 68,1 punti).