X e Meta: l'UE manda un ultimatum contro la disinformazione

(Teleborsa) - Il commissario per il mercato unico,, ha messo in guardia i social media,(Facebook, Instagram) e(ex Twitter), sull’aumento delleLo ha fatto tramite una lettera inviata ai proprietari,ed, concedendo 24 ore pere comunicare "una risposta tempestiva, precisa e completa" alle richieste di Bruxelles sullaonline sule sulle prossime. La situazione potrebbe dare origine a sanzioni contro X, così come avverte Breton."La nostra politica è che tutto sia open source e trasparente, un approccio che so l'Ue sostiene., in modo che il pubblico possa vederle","Siete bendei vostri utenti e delle autorità. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola. Il mio team rimane a disposizione per garantire la conformità al Dsa, che l'Ue continuerà a far rispettare rigorosamente", risponde"Dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, abbiamo rapidamente istituito un centro operativo dedicato composto da esperti, che include persone che parlano la lingua ebraica e la lingua araba, per monitorare attentamente e in tempo reale questa situazione in rapida evoluzione., intervenire sui contenuti che violano le nostre policy o le leggi locali e coordinarsi con fact-checker di terze parti nella regione del conflitto per limitare la diffusione di disinformazione. Porteremo avanti questo lavoro nel corso del conflitto", conclude il