BlackRock, utile trimestrale in crescita. Deflussi da fondi a lungo termine

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,642 miliardi di dollari, o 10,91 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2023, in aumento del 13% rispetto agli 1,451 miliardi di dollari, o 9,55 per azione (+14%), dello stesso periodo del 2022. Lesono cresciute del 5% a 4,522 miliardi di dollari.Gli(AUM) si sono attestati a 9,10 trilioni di dollari, in aumento del 14% rispetto ai 7,96 trilioni di dollari di un anno fa."In BlackRock siamo più connessi che mai con i nostri clienti e sono orgoglioso che i clienti ci abbiano affidato 307 miliardi di dollari di afflussi netti negli ultimi dodici mesi, contribuendo ad un aumento di 1,1 trilioni di dollari del patrimonio gestito", ha commentato il"Per la prima volta in quasi due decenni, ie possono attendere maggiori certezze politiche e di mercato prima di rischiare nuovamente - ha aggiunto - Questa dinamica ha pesato sui flussi del settore e di BlackRock nel terzo trimestre".Glinel trimestre sono stati di 2,57 miliardi di dollari, mentre gli afflussi nettisono stati di -12,6 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, -7,74 miliardi arrivano dalla gestione attiva, -4,89 miliardi da indici e ETF, +15,21 miliardi dalCon riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto, -34,47 miliardi sono in, +13,21 miliardi in, +12,78 miliardi in Multi-asset e -4,17 in Alternatives.