BPER, upgrade di Barclays a Overweight con rialzo target price

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno migliorato la raccomandazione e il prezzo obiettivo su, primaria banca italiana che fa parte del FTSE MIB. In particolare, il giudizio è stato portato a "" da "Equal weight" e il target price adai precedenti 3,80 euro.Si muove al rialzo, che si attesta a 3,009 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,059 e successiva a 3,151. Supporto a 2,967.