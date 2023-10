DiaSorin in netto ribasso: soffre taglio stime di Sartorius

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, è ilnella seduta odierna, soffrendo della revisione del ribasso delle stime per l'anno in corso da parte delle tedesca, che affonda sulla Borsa di Francoforte e risulta il peggior titolo del DAX.Ieri Sartorius, fornitore di apparecchiature farmaceutiche e di laboratorio, ha. Le vendite nel 2023 diminuiranno di circa il 17% (escludendo le attività legate al COVID-19, i ricavi diminuirebbero di circa il 12%), mentre il margine EBITDA sarà leggermente superiore al 28% (rispetto alla precedente previsione di circa il 30%).registra unae si attesta a 83,72 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 82,99 e successiva a 82,27. Resistenza a 85,11.In discesa, che si attesta a 232 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 224,7 e successiva a 217,3. Resistenza a 240,7.