Economia sommersa e illegale a 192 miliardi, il report ISTAT

(Teleborsa) -si attesta a poco meno di 174 miliardi di euro,mentre le attività illegali superano i 18 miliardi. Rispetto al 2020, il valore dell’economia non osservata cresce di, ma la sua incidenza sul Pil resta invariata (10,5%). E' quanto emerge dal report Istat "L’economia non osservata nei conti nazionali - anni 2018 - 2021".Nel complesso - si legge -, dove esso costituisce il 34,6% del valore aggiunto del comparto, il Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (20,9%) e le Costruzioni (18,2%). Per gli Altri servizi alle imprese (5,2%), la Produzione di beni d’investimento (3,4%) e la Produzione di beni intermedi (1,5%) si osserva invece un’incidenza minore.Di conseguenza, l’incidenza del fenomeno sul Pil si è mantenuta costante al livello dell’anno precedente (9,5%), quando aveva fatto segnare una significativa diminuzione (-0,7 punti percentuali rispetto al 2019).Laer due anni consecutivi si innesta nel contesto di un lento ma continuo ridimensionamento del fenomeno, in atto negli ultimi anni. A partire dal massimo registrato nel 2014, quando l’incidenza del sommerso sul Pil era del 12,0%, negli anni successivi si sono osservate costanti riduzioni, di cui le più significative nel 2018 (-0,5 punti percentuali, al 10,7%) e nel 2020 (-0,7 punti, al 9,5%).Il report sottolinea anche che il ricorso al lavoro non regolare da parte di imprese e famiglie "è una caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano".n condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (circa 2 milioni e 177mila unità). Rispetto al 2020, il lavoro non regolare segna una crescita contenuta del 2,5%, che non ha consentito di recuperare la considerevole caduta registrata in corrispondenza della crisi pandemica (-18,4%) e sembra segnalare un ridimensionamento del fenomeno.