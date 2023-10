ESMA proroga misure di emergenza su garanzie per controparti centrali

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () hache ampliano temporaneamente il pool di garanzie idonee per tutti i tipi di controparti.Leper le controparti non finanziarie (NFC) che agiscono come clearing member e leper tutti i tipi di controparti continueranno a essere temporaneamente ammissibili da parte delle controparti centrali (CCP) al fine di evitare potenziali interruzioni durante il prossimo inverno.Le misure temporanee sono state adottate durante il culmine della crisi energetica persulle società non finanziarie attive sui mercati regolamentati del gas e dell'elettricità che usano le CCP con sede nell'UE.