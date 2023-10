Eventi e scadenze del 13 ottobre 2023

Sabato 07/10/2023

Lunedì 09/10/2023

Mercoledì 11/10/2023

Giovedì 12/10/2023

Venerdì 13/10/2023

BlackRock

Citigroup

Jonix

JP Morgan

Tenax International

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. In calendario circa 200 appuntamenti in tutta Italia in 60 citta- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Marrakesh. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Importante manifestazioni di settore ed evento di riferimento su tutto il versante adriatico. La 19a edizione si terrà negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi. 20.000 metri quadrati, sia a terra che acqua, con circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri per imbarcazioni a vela e motore e opportunità di prove in mare- 60esima edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (FMCBG) del G20 si svolgerà a Marrakech- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Meeting annuale 2023 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Marrakech & online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Palermo - Evento organizzato dalla Corte dei conti dove saranno presenti magistrature italiane ed europee. Tra gli interventi, il presidente della Corte dei conti Guido Carlino, il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti e la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano. Alla sessione conclusiva sarà presente il Presidente Mattarella- Fiera Milano Rho - 43a edizione della fiera mondiale che si rivolge al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Si tiene ogni due anni ed è dedicata a tutto il mondo dell’Ho.re.ca e del Food Service- Bollettino Economico- Capri - 38° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori che prevede tavole rotonde, speech e talk con protagonisti il mondo della politica, dell’industria e della società. All'evento saranno presenti istituzioni e imprese per una due giorni di confronto e dibattito- Nuova Delhi - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa all’inaugurazione della 9^ Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20- Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca e Romania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Unione Europea - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita ufficiale in Mozambico e nella Repubblica del Congo10:00 -- Permessi di costruire - II Trimestre 202311:00 -- Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 202117:00 -- Palermo - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia d'inaugurazione del Palermo Marina Yachting- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo