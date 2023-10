Koster, impianto biometano finanziato da Intesa Sp con Garanzia Green SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ? finalizzato alla produzione dia partire da scarti organici, come rifiuti urbani e residui della trasformazione alimentare, l’innovativo impianto che l’aziendasta realizzando nei pressi di Novara.nell’ambito del plafond di 8 miliardi di euro che il Gruppo ha destinato alla transizione delle imprese verso il nuovo modello economico circolare. L’obbiettivo - spiega la nota - è separare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e ridisegnare il sistema industriale in ottica rigenerativa. L’intervento rientra nel più ampioL’impianto dellaentrerà in funzione entro l’anno e beneficerà dei Titoli di Efficienza Energetica (“certificati bianchi”), che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. La sua capacità di lavorazione è di circa 60.000 tonnellate di rifiuti umidi urbani, fanghi biologici, sfalci erbosi e residui della trasformazione alimentare, trasformati in gas naturale attraverso un processo di digestione anaerobica. Il secondo passaggio prevede la raffinazione del biogas per ottenere circa 4,9 milioni smc (standard metri cubi) di biometano, che verrà compresso e immesso nella rete nazionale del gas.ha precisatoAmministratore Unico di Koster Srl -. “L’Azienda, infatti, opera direttamente anche nel settore delle lavorazioni e delle produzioni agricole, nella valorizzazione degli scarti organici tramite il compostaggio e nella gestione operativa, con uomini e mezzi, in diversi impianti di trattamento rifiuti. Questo impegno a più livelli mi pare sia ben rappresentato dal nostro slogansia come suolo, la matrice necessaria per la vita delle piante e di tutti gli esseri viventi”.di aver sostenuto un investimento così innovativo da ogni punto di vista. È nostra priorità essere al fianco delle imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale, ancor più quando ne beneficia un intero territorio. Affiancare aziende come Koster è per noi una soddisfazione, ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo”, ha sottolineato, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna diEntro il 2026a in programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 270 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi delParticolare attenzione è dedicata alle imprese che affrontano ile dell'energia e gli investimenti volti a ridurre la dipendenza energetica. Il Gruppo ha infatti lanciato il programma “he mette a disposizione 76 miliardi di euro a livello nazionale per favorire e accelerare la transizione energetica e sostenibile, anche attraverso iniziative che incentivano la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) promuovendo sui territori la diffusione di modelli di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile.SACE - chiude la nota - "L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile".