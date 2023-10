Longino & Cardenal, Integrae SIM conferma target price e Buy

Longino & Cardenal

(Teleborsa) - Integrae SIM ha confermato ailsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale superiore al 115%.Alla luce dei risultati pubblicati nella semestrale, gli analisti hannosia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore delle venditepari a 36,5 milioni di euro e un EBITDA Adjusted pari a 0,95 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 2,6%.Per gli, si aspettano che il valore delle vendite possa aumentare fino a 50 milioni di euro (CAGR 22-25: 16,4%) nel FY25, con EBITDA Adjusted pari a 3,55 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 7,1%), in crescita rispetto a -0,71 milioni di euro del FY22 (corrispondente ad un EBITDA Adjusted margin del -2,2%). A livello patrimoniale stimiamo per il FY25 una NFP di debito pari a 5,20 milioni di euro.